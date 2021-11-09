Вход на матч футбольных сборных Беларуси и Иордании будет бесплатным

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси завершат сезон 16 ноября домашним товарищеским матчем с командой Иордании. Вход на игру, которая состоится 16 ноября на столичном стадионе "Динамо", будет бесплатным, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Встреча на поле главной спортивной арены страны начнется в 20.00. Белорусские футболисты уже встречались со сборной Иордании - в марте 2013 года в Аммане подопечные Георгия Кондратьева потерпели поражение со счетом 0:1. В рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает сейчас 95-е место, Иордания находится на пять позиций выше.

Перед нынешней встречей с иорданской командой в Минске сборная Беларуси 13 ноября проведет свой последний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в гостях у футболистов Уэльса.-0-