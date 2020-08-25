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Новости
17:17
Более $55 млн иностранных инвестиций поступило в СЭЗ "Гомель-Ратон" за полугодие
Регионы
17:14
Червяков: важно давать оперативные ответы на вопросы населения на местах
Общество
17:05
В Лиде из офиса похитили сейф с 2 тыс. евро и Br3 тыс.
Происшествия
16:44
Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1287,5
Экономика
16:41
Житель Гродно выманил у граждан Br60 тыс.
Происшествия
16:29
Цена нефти Brent вновь превысила $46
В мире
16:26
ФОТОФАКТ: В Лиде по просьбе молодежи обустроили скейт-парк
Регионы
16:23
Международные соревнования по троеборью стартуют в Ратомке 26 августа
Спорт
16:13
Исаченко проведет 28 августа в Кличевском районе прием граждан и прямую телефонную линию
Регионы
16:12
Подозреваемых в серийных кражах из киосков задержали в Могилеве
Происшествия
16:09
ФОТОФАКТ: Сергей Бочарников выиграл контрольную тренировку белорусских биатлонистов в Раубичах
Спорт
16:05
Урожайность гречихи и проса в Брестской области выше прошлогодней
Регионы
16:04
Умер народный артист России Владимир Никонов
В мире
15:54
В Орше автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка
Происшествия
15:53
Предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить отечественный рынок упаковкой из бумаги
Экономика
15:52
Депутат: любая забастовка на предприятии - это срыв в бездну
Экономика
15:49
Видео. Чемпионка Беларуси по прыжкам в длину призвала соотечественников к примирению
Спорт
15:46
Минчанин задержан во время закладки наркотиков
Происшествия
15:45
"Гомельстекло" осваивает рынки Венгрии и Румынии
Регионы
15:42
Директор школы: наша задача сейчас - достойно начать новый учебный год
Регионы
15:40
Головченко: в I полугодии сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами
Экономика
15:27
Стремиться к процветанию нужно мирным путем - настоятельница полоцкой обители
Регионы
15:19
На севере Афганистана взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие
В мире
15:14
Общественные объединения Беларуси выступают за усиление роли родителей в воспитании детей - Кадлубай
Общество
15:04
Дожди сдерживают темпы уборочной кампании в Витебской области
Регионы
14:45
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19
Общество
14:37
Континентальный хоккейный кубок IIHF в сезоне 2020/2021 отменен
Спорт
14:36
Беларуси нужен лидер с многолетним опытом управления, дипломатии и государственности - Нифталиев
Общество
14:32
В Национальном аэропорту Минск задержаны гражданки Ирана с чужими паспортами
Происшествия
14:16
Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления о безрецептурных лекарствах
Общество
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25 августа 2020, 15:49
Видео. Чемпионка Беларуси по прыжкам в длину призвала соотечественников к примирению
.08.2020 15:47
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Новости рубрики Спорт
Международные соревнования по троеборью стартуют в Ратомке 26 августа
ФОТОФАКТ: Сергей Бочарников выиграл контрольную тренировку белорусских биатлонистов в Раубичах
Континентальный хоккейный кубок IIHF в сезоне 2020/2021 отменен
Амстердамский марафон отменен из-за пандемии коронавируса
Волейболисты солигорского "Шахтера" проведут матчи квалификации Лиги чемпионов в Швейцарии
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О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
Головченко: в I полугодии сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами
Селиверстов: все социальные обязательства по зарплатам и пенсиям будут выполнены безусловно
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19
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Конституция не предусматривает создание общественных органов по пересмотру итогов выборов - Миклашевич
Украинский политик: если Беларусь продолжит прежний курс, проигравших не будет, а победят все
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Директор школы: наша задача сейчас - достойно начать новый учебный год
"Гомсельмаш" начал поставки комбайнов GS12A1 в Армению
Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1287,5
В летних лагерях Беларуси оздоровились более 150 тыс. детей
РЕПОРТАЖ: "Живем по правилам счастливой семьи": как 9 родных братьев и сестер обрели после пожара второй дом
Исаченко проведет 28 августа в Кличевском районе прием граждан и прямую телефонную линию
Кремль: никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет
Более 20 производств модернизировано в лесной отрасли с начала года
В своих поступках всегда необходимо оставаться человеком - учитель
ID-карту можно будет использовать для входа в общегосударственную автоматизированную инфосистему
Депутат: любая забастовка на предприятии - это срыв в бездну
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси
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