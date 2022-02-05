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05 февраля 2022, 13:16

Видеоприветствие белорусским спортсменам в Пекине записали участники "Могилевской лыжни"

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5 февраля, Чаусы /Корр. БЕЛТА/. Видеоприветствие белорусским спортсменам в Пекине записали участники областного зимнего спортивного праздника "Могилевская лыжня - 2022". Соревнования собрали в Чаусах почти 700 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Областная лыжня совпала с первыми стартами зимних Олимпийских игр в Пекине - смешанная эстафета по биатлону и забег женщин-конькобежцев. В свою очередь место проведения соревнований также символично и связано с именами известных белорусских биатлонистов, выросших на чаусской земле. В их числе серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Сергей Новиков, а также биатлонисты и участники нынешней Олимпиады - мастер спорта международного класса Роман Елетнов и обладательница олимпийского эстафетного золота в Пхенчхане Динара Алимбекова.

Чтобы поддержать не только наших биатлонистов, но и всех белорусских спортсменов - участников Олимпиады в Пекине, на открытии областного зимнего праздника был организован флешмоб. Собравшиеся помахали кружившему над ними дрону с видеокамерой и записали видеоприветствие.

По словам начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергея Новикова, такое поздравление стало знаковым и символичным. "Мы поздравили всех спортсменов с открытием Олимпиады и пожелали им хороших выступлений, в частности двум чаусским биатлонистам Динаре и Роману, которые стартовали сегодня в смешанной эстафете практически одновременно с участниками нашей лыжни, - сказал он. - Хочется, чтобы у них все получилось - не затронули ковидные ограничения, не было противопоказаний. Желаем им в этом главном старте четырехлетия показать достойные результаты, привезти домой медали и порадовать всю страну".

Как опытный спортсмен, Сергей Новиков пожелал представителям белорусской сборной справиться со своими эмоциями и не перегореть на старте. "Они профессионалы своего дела, не первый раз участвуют в Олимпиаде и понимают всю возложенную на них ответственность", - заключил он.

В числе тех, кто сегодня болеет за наших спортсменов, - Кристина Хомченко, представитель судейской коллегии на областной могилевской лыжне. В свое время она училась в одном классе и тренировалась вместе с Динарой Алимбековой. За свою подругу и землячку, а также за всю нашу команду Кристина болеет безоговорочно: "Конечно, смотреть в прямом эфире Олимпиаду и выступление наших спортсменов - это совсем другие эмоции. Болеем всей семьей, даже 4-летний ребенок: стоит напротив телевизора и кричит "Динара!"

В программе областных соревнований - 4 старта лыжной эстафеты. Среди команд структурных подразделений облисполкома дистанцию пробегут 12 дружин, среди городских и районных исполнительных комитетов - 25, правоохранительных органов и силовых структур - 6, клубов по игровым видам спорта, училищ олимпийского резерва, областных центров олимпийского резерва - 13.

Массовые старты пройдут и среди любителей лыжного спорта. В зависимости от возраста участников сформировано 10 забегов среди мужчин и женщин. Самую короткую дистанцию преодолеют любители в категориях 60-69, 70 лет и старше - всего 1 км, самую длинную - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, которым предстоит пробежать 3 км лыжной трассы.

Участников, организаторов и гостей соревнований поприветствовали помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик и заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов. Они отметили, что стало доброй традицией проводить массовые забеги в преддверии республиканских праздников зимних видов спорта, и пожелали всем заряда бодрости, честной борьбы и побед.

"Настроение у всех участников соревнований прекрасное, - сказал председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. - Уверен, команды выйдут на старт с позитивом и будут нацелены на победу. Это еще раз говорит о том, что мы едины, мы вместе. Эта дружба сплачивается и в соревнованиях, и в работе, и в таких масштабных мероприятиях. Сегодня наши спортсмены получат от жителей Могилевской области самую сильную поддержку. Мы едины духом и дадим подкрепление каждому спортсмену, который будет участвовать в Олимпиаде в Пекине, - заряд бодрости, уверенности в своих силах и непоколебимости духа".

К слову, участником традиционных и уже любимых многими соревнований мог стать каждый желающий. Причем отсутствие спортивного инвентаря не повод для отказа от гонки: в месте проведения лыжни работает прокат. Кроме этого, здесь организовано выездное торговое обслуживание: можно угоститься горячим кофе и чаем, восстановить силы после забегов.

По словам заместителя начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Вадима Брежезинского, областная лыжня - прекрасная возможность приобщиться к здоровому зимнему отдыху, провести время хорошо и с пользой. "Свежий воздух, позитивные эмоции и спортивный азарт - все это сегодня непременно будет у наших участников, - отметил он. - Главное ведь не призовые места, а сам процесс соревнований и возможность пообщаться с единомышленниками, такими же любителями активного отдыха и зимних видов спорта".-0-

Фото Олега Фойницкого

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