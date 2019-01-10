Виктор Гончаренко поделился опытом с тренерами белорусских клубов

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучший футбольный тренер Беларуси 2018 года Виктор Гончаренко поделился опытом работы в российской премьер-лиге с тренерами белорусских клубов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Виктор Гончаренко и один из его ассистентов по тренерскому штабу московского ЦСКА Александр Ермакович рассказали коллегам об особенностях и нюансах подготовки команды к матчам российского чемпионата и Лиги чемпионов. Под руководством белорусского специалиста московские армейцы в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате России и выступали в групповом раунде Лиги чемпионов.

Во время второй части семинара в АБФФ технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков рассказал о наиболее важных теоретических и практических аспектах тренерской профессии.

Среди слушателей семинара были главные тренеры и ассистенты белорусских футбольных клубов различных дивизионов, а также тренерский штаб национальной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко.-0-

Фото АБФФ