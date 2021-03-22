Виктор Гончаренко покидает московский ЦСКА

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Виктор Гончаренко покидает пост главного тренера футболистов московского ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вместо 43-летнего белорусского тренера новым наставником армейцев станет 41-летний хорват Ивица Олич, который в бытность игроком несколько лет играл в составе ЦСКА.

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в конце 2016 года. Под его руководством москвичи стали обладателями Суперкубка и дважды вице-чемпионами России. До этого он работал в борисовском БАТЭ, который при нем 6 раз становился чемпионом Беларуси. Кроме того, белорусский наставник возглавлял российские клубы - краснодарскую "Кубань", "Урал" из Екатеринбурга и "Уфу".-0-