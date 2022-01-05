Виктор Гончаренко покинул ФК "Краснодар"

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера российского футбольного клуба "Краснодар". Такая информация размещена на официальном сайте краснодарской команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В официальном сообщении говорится: "Руководство ФК "Краснодар" приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко, а также двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича".

Виктор Гончаренко возглавил "Краснодар" в апреле 2021 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, одержав 11 побед при 5 ничьих и 9 поражениях. После 18 туров чемпионата России футболисты "Краснодара" занимают пятое место, набрав 29 очков. Впереди питерский "Зенит" - 38 очков, у московского "Динамо" 36 баллов, в активе "Сочи" 31 очко, на один балл отстает московский ЦСКА, из которого Виктор Гончаренко перешел в "Краснодар".-0-