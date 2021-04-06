Виктор Гончаренко стал главным тренером футболистов "Краснодара"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Виктор Гончаренко назначен главным тренером футбольного клуба "Краснодар". Контракт подписан до конца июня 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

43-й летний Виктор Гончаренко сменил на этом посту Мурада Мусаева, который ушел в отставку после домашнего поражения от грозненского "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура чемпионата России. Сейчас "Краснодар", в котором играет белорусский защитник Александр Мартынович, занимает 10-е место, имея в своем активе 34 очка. Следующий поединок российского первенства краснодарский клуб проведет 11 апреля в Туле против местного "Арсенала".

Виктор Гончаренко недавно покинул московский ЦСКА, который возглавлял с декабря 2016 года. Кроме того, ранее он был главным тренером борисовского БАТЭ, краснодарской "Кубани", екатеринбургского "Урала" и "Уфы".-0-