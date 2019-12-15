Виктор Кривко занял 5-е место на этапе Кубка IBU в Италии

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Виктор Кривко занял 5-е место в гонке с массовым стартом на втором этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в итальянском Риднау, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Попасть в число участников цветочной церемонии Виктору Кривко позволило итоговое отставание от лидера гонки на 34,9 сек при отличной стрельбе (0+0+0+0). Что касается остальных белорусов, то Максим Воробей занял 22-е место, а Дмитрий Лазовский - 50-е.

Победу праздновал норвежец Ларс Хельге Биркелан, стрелявший без промахов и пробежавший гонку за 37 мин. 28,1 сек. Второе место на пьедестале занял Роман Реес из Германии, также не допускавший промахов на огневых рубежах, но отставший от победителя на 6,7 сек. Третье место у еще одного норвежца Хавард Богетвейт, (0+1+0+0), отставание от победителя +28,6 сек.-0-