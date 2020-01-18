Виктор Кривко занял 5-е место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Осрблье, золото у норвежца Эндре Стремсхайма

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Виктор Кривко занял 5-е место в гонке преследования на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус, допустив один промах на стрельбище, пришел к финишу спустя 1 мин. 13,3 сек после победителя из Норвегии Эндре Стремсхайма, чье итоговое время с двумя промахами составило - 31 мин. 39,9 сек. Второе место занял украинец Руслан Ткаленко с отставанием от скандинава 54,3 сек (1). Бронза у Кирилла Стрельцова из России - +1 мин. 07,0 сек. (2).

Пятый этап Кубка IBU должен был состояться в польском городе Душники-Здруй, однако из-за теплой погоды состязания перенесли в словацкую деревню Осрблье, которая принимала четвертый этап Кубка IBU.-0-