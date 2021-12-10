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10 декабря 2021, 19:16

Виктор Лукашенко: Беларусь приложит максимум усилий для подтверждения статуса спортивной державы и укрепления своих позиций

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приложит максимум усилий для подтверждения статуса одной из спортивных держав и укрепления позиций на мировой арене. Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко на торжественном вечере, посвященном 30-летию организации, который проходит в столичном спорткомплексе Falcon Сlub, передает корреспондент БЕЛТА.

"Олимпийское движение нашей страны имеет богатую и славную историю. В начале 90-х годов XX века Республика Беларусь стала достойным членом мировой олимпийской семьи. За 30 лет отечественными олимпийцами удалось завоевать 103 медали, 21 из которых высшей пробы. Мы продемонстрировали всему миру, что имеем талантливых людей, которые умеют побеждать на соревнованиях различного уровня", - подчеркнул глава НОК Беларуси.

Виктор Лукашенко особо отметил, что за годы суверенитета в Беларуси удалось сохранить государственную поддержку физической культуры и спорта, что позволило продолжить победные традиции предшественников. "Имена многих белорусских спортсменов известны далеко за пределами нашей страны. Мы с гордостью можем оглянуться назад, но сегодня всем необходимо приложить максимум усилий для подтверждения статуса одной из спортивных держав и укрепления своих позиций на мировой арене", - сказал он.

Лейтмотивом выступления президента НОК была благодарность работникам спортивной отрасли, ветеранам, спортсменам, тренерам, медицинским работникам, которых он заверил, что НОК будет и далее защищать их интересы. "Позвольте мне от имени нашей большой олимпийской семьи выразить благодарность ветеранам физической культуры и спорта, которые своим важным и кропотливым трудом создавали историю отечественного спорта, внесли неоценимый вклад, растили чемпионов и продолжают развивать олимпийское движение. Вы наша опора, опора для нынешнего и будущего поколения олимпийцев. Искренние слова благодарности всем спортсменам, вашим родным, близким, семьям, тренерам, медицинским работникам и сотрудникам спортивной отрасли. Будьте уверены в том, что Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и дальше будет защищать интересы наших спортсменов. Вы всегда можете на нас положиться! Именно пример олимпийских чемпионов вдохновляет миллионы детей во всем мире заниматься спортом. Видеть чемпиона - значит видеть человека, выжимающего из себя все, работающего на пределе возможностей, когда никто не видит. Хочется иногда сказать: "Не завидуй чемпиону - будь им!" - подчеркнул он.

Виктор Лукашенко поздравил участников торжественного собрания, пожелав им в преддверии новогодних и рождественских праздников крепкого здоровья, бодрости духа, покорения новых высот, достижения Олимпа и создания ярких страниц в истории белорусского спорта.

Торжественный вечер стал финальным аккордом среди ярких мероприятий, приуроченных к юбилею НОК Беларуси. В год 30-летия организация реализовала целый ряд проектов. В день ее основания, 22 марта, состоялся показ документального фильма о 30-летии НОК, в котором рассказывается о знаковых событиях отечественного спорта.

Одним из важных проектов НОК Беларуси в юбилейный год стал культурно-спортивный фестиваль "Вытокi". Праздник спорта, науки, культуры и образования состоялся в семи городах страны и познакомил с культурными, историческими традициями и научными, спортивными достижениями регионов. Важной частью юбилея стала организация фотовыставки "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!". В фотопроекте собрали работы самых значимых событий организации за 30 лет, а также представили наиболее яркие моменты выступлений чемпионов и призеров Олимпийских игр суверенной Беларуси.

С целью популяризации спортивных достижений реализуется проект "Правила жизни белорусских спортсменов", который включил в себя серию видеороликов и издание книги. Видеопроект транслируется в течение года в эфире ведущих государственных телеканалов, а также на YouTube канале и в официальных аккаунтах НОК Беларуси в социальных сетях. -0-

Фото Андрея Покумейко

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