Виктор Лукашенко: для спортсменов важно поучаствовать в Олимпиаде в Токио

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для спортсменов важно поучаствовать в Олимпиаде в Токио, заявил в эфире "Беларусь 1" Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Перенос олимпиады на год позже наложил определенные сложности - это подготовка команд, квалификационные соревнования, подготовка атлетов плюс всякие противоэпидемиологические мероприятия. Конечно это тяжело, особенно, когда это делается, будем так говорить, с колес. Чуть ли не каждый месяц приходят новые вводные. По международным каналам мы пока подтверждаем, что Олимпиада должна состояться. Зажечься Олимпийский огонь должен 23 июля 2021 года", - рассказал Виктор Лукашенко. .

Что касается пребывания спортсменов на Олимпиаде и в Олимпийской деревне, то здесь тоже очень много ограничений.

"Например, новое изобретение - это мобильное приложение, которое будет у каждого спортсмена и, благодаря которому здоровье его будет мониториться и передаваться организаторам игр. Затем такие моменты, как прибытие команд, спортсменов за 5 дней до самих мероприятий и убытие через 2 дня после самих мероприятий. Плюс, конечно же, невозможность посещения спортсменов, других спортивных состязаний в качестве зрителей. Поэтому с переносом олимпиады возникли определенные сложности за исключением одного - благодаря этому году организаторы сумели протестировать проведение мероприятия без зрителей, когда минимальное соприкосновение спортсменов и друг с другом, и с другим персоналом, находящимся на месте", - сказал глава НОК.

Виктор Лукашенко отметил, что белорусская делегация будет жить в Олимпийской деревне. "Делегация Беларуси будет около 200 человек - это спортсмены, тренеры, медицинский персонал и технические сотрудники. Тесты пока планируется проводить раз в 4 дня. Очень серьезное ограничение - это дистанцирование в районе 2 м друг от друга. То есть, ты приехал, потренировался, выступил на соревнованиях и все. Никаких экскурсий, никаких выездов за территорию деревни не предусматривается. Но хотелось бы сказать, что для спортсменов очень важно поучаствовать в Олимпиаде. Поэтому я думаю, спортсмены и команды готовы идти на многое, чтобы это событие состоялось", - подчеркнул он.

Нынешний подготовительный период к Олимпиаде особенно сложен - сейчас существует и явное политическое давление на НОК через МОК.

"Что касается спортсменов, мы положительно отмечаем, что международная структура не пошла на обострение отношений. Наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично. Что касается вообще в целом ситуации между Национальным олимпийским комитетом Беларуси и МОК, то мы с ними всегда были в достаточно близком общении. Даже здесь стоит сказать, переработка устава НОК - очень много сделано. Много было переговоров, движения навстречу друг другу. Поэтому, здесь мы тоже нашли достаточно конструктивный подход и со стороны МОК, - добавил Виктор Лукашенко. - Но, что касается отдельных пунктов, мы это обозначали в официальном заявлении НОК, конечно это сугубо политизированные пункты и в будущем мы этот вопрос разрешим. Надеемся, что это будет двустороннее движение ибо раньше такого не наблюдалось. Всю информацию, которая была нужна для МОК, мы предоставляли. Выборы руководства НОК и членов у нас проведены сугубо по нашему уставу, которой, в том числе был представлен и МОК. Мы не видим предпосылок пока для обострения этой ситуации, но, если они будут, то понятно, мы будем реагировать, как любая уважающая себя страна".

К слову, завтра будет презентована олимпийская форма нашей делегации в Токио. "Форма пошита и дизайн сделан сугубо белорусскими специалистами. Более того, в дизайне этой формы участвовали сотрудники НОК и эксперты нашего предприятия "Соло-Пинск". Вы помните, хороший был пример II Европейских игр. Мы взяли это за основу и полностью форма сделана в Беларуси. Будет она впервые под брендом Team BY, который в конце 2018 года был одобрен и принят", - заключил глава НОК.-0-