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17 марта 2021, 16:02

Виктор Лукашенко обсудил с руководством спортивной отрасли России подготовку к Олимпиаде

Фото ОКР
Фото ОКР
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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая официальная встреча Виктора Лукашенко в должности президента НОК Беларуси с главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым и министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным состоялась сегодня в Москве. Во время переговоров был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с грядущими Олимпийскими играми, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Ключевой темой стала подготовка спортсменов к XXXII Олимпиаде в Токио. На заключительном этапе на первый план выходят аспекты хронобиологической и климатогеографической адаптации к условиям проведения Игр. Не менее важны инфраструктурные, научно-методические и научно-технические возможности проведения сборов и совместных тренировочных мероприятий. Был обсужден подход к вакцинации спортсменов и иных членов делегаций с учетом рекомендаций оргкомитета Токио-2020 и МОК по охране и защите здоровья участников и гостей Игр.

Станислав Поздняков и Виктор Лукашенко уделили особое внимание тематике мероприятий по обмену опытом с участием представителей НОК Беларуси, ОКР и других стран, в том числе в рамках проектов при поддержке олимпийской солидарности МОК. В частности, речь шла о расширении участия профильных белорусских специалистов в программах Российского международного олимпийского университета, участии молодых белорусских спортсменов в Международном форуме юных олимпийцев, а также о подготовке к участию представителей организаций в Форуме руководителей НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, запланированном на эту осень в Ташкенте.

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что визит белорусской стороны важен с точки зрения дальнейших шагов по развитию и укреплению сотрудничества, которое сложилось исторически.

Станислав Поздняков
Станислав Поздняков

"Мы рады принимать в Олимпийском комитете России коллег из Республики Беларусь. Мы сегодня говорили на самые разные темы, и хочу отметить, что диалог получился конструктивным и полезным. Наши соседи, коллеги, которые замечательно провели совсем недавно II Европейские игры, продолжают подготовку к Олимпийским играм в Токио, руководствуясь, как и все участники олимпийского движения, интересами спортсменов, создают максимально комфортные условия для их выступлений. В этом наши позиции полностью совпадают. Именно поэтому мы много времени посвятили детальному обсуждению тех возможностей, которые есть у наших НОКов, по совместной подготовке спортсменов к Олимпийским играм, не только летним, но и зимним. Мы также готовы предложить нашим коллегам участие в образовательных, молодежных и иных проектах, которые служат делу развития олимпизма, продвижения олимпийских ценностей и единства всей нашей большой олимпийской семьи", - сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

Станислав Поздняков также выразил мнение, что такие встречи необходимы для обмена опытом и выработки взвешенных подходов к решению любых вопросов.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко во время встречи подчеркнул, что Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и Олимпийский комитет России всегда связывали теплые и дружеские отношения, и по многим вопросам развития спорта и олимпийского движения наши позиции сходятся.

"Безусловно, предстоящие Игры в Токио, а следом за ними и старты в феврале 2022 года в Пекине будут иметь важнейшее значение для двух стран. Интересными являются предложения российской стороны и, в частности, Министерства спорта Российской Федерации, по проведению совместных сборов в Сибири и на Дальнем Востоке. Белорусская сторона в свою очередь готова оказать всяческое содействие в тренировочных сборах российских спортсменов в случае необходимости. Отмечу, что и наши спортивные базы всегда открыты для братьев-россиян. Ваши атлеты активно используют для подготовки к важным международным стартам белорусские центры по олимпийской подготовке "Стайки", "Раубичи", центр по фристайлу и другие спортивные объекты", - сказал Виктор Лукашенко.

Виктор Лукашенко
Виктор Лукашенко

Президент НОК Беларуси поблагодарил Олимпийский комитет России за сотрудничество и поддержку в области олимпийского образования, возможность участия в программах Российского международного олимпийского университета, за приглашение к участию в Международном форуме юных олимпийцев. "Уверен, связи двух ведущих спортивных организаций в ближайшем будущем будут еще больше укрепляться", - отметил Виктор Лукашенко.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин считает Россию и Беларусь надежными партнерами в области физической культуры и спорта, что способствует укреплению братских, союзнических отношений двух стран. По его мнению, обмен опытом в спорте высших достижений и массовом спорте, совместные научные проекты помогают прогрессу спортивной отрасли в России и Беларуси.

"В октябре 2020 года в Бресте была подписана Программа сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2021-2022 годы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Мы взаимодействуем по вопросам научно-методического сопровождения сборных и организовываем совместные сборы. Мы готовы рассмотреть возможность проведения совместных сборов на российских базах в Сибири и на Дальнем Востоке, где есть необходимые инфраструктура и оборудование для успешной подготовки сборных команд к крупным международным соревнованиям", - сказал Олег Матыцин.-0-

Фото ОКР

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