19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко провел встречу с президентом Олимпийского комитета Катара шейхом Джоааном аль-Тани, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Переговоры прошли в рамках визита белорусской делегации в Катар для участия в работе Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Во время встречи Виктор Лукашенко поздравил главу Олимпийского комитета Катара с отличным проведением I Всемирных пляжных игр.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между олимпийскими комитетами двух стран, включая практическое наполнение соглашения о сотрудничестве между НОК Беларуси и ОК Катара, обмен опытом в организации крупных международных спортивных мероприятий, проведение тренировочных сборов на территориях наших стран и другие перспективные направления совместной деятельности. -0-