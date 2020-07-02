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Спорт
02 июля 2020, 13:20

Виктор Шершуков: из-за проступков одного человека вид спорта страдать не должен

Фото из архива
Фото из архива

Последние новости из Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отнюдь не радуют любителей "железных игр". В докладе комиссии Ричарда Макларена по деятельности IWF были вскрыты многие нелицеприятные действия ее главы Тамаша Аяна. Махинации с допинг-тестами, неэффективное управление, черная бухгалтерия стали при нем едва ли не нормой. Авторитарный руководитель задавал тон, участвуя в финансовых схемах, и заставлял молчать тех, кто был в курсе этих дел. Фактами, которые привел канадский юрист, был шокирован президент МОК Томас Бах, пригрозивший тяжелой атлетике исключением из программы летних Олимпиад. Насколько вероятен такой исход событий? На этот и другие вопросы в беседе с корреспондентом БЕЛТА ответил главный тренер мужской национальной команды Беларуси Виктор Шершуков.

- Виктор Евгеньевич, доклад Ричарда Макларена впечатляет размахом злоупотреблений, допущенных президентом IWF Тамашем Аяном…

- Откровенно говоря, о том, что происходит, догадывались уже несколько лет назад. Были собраны документы, которые недвусмысленно давали понять, каков стиль руководства господина Аяна. Однако тогда делу предпочли ход не давать:все же венгр был в числе наиболее влиятельных чиновников Международного олимпийского комитета, его имя было на слуху.

- В какой ситуации тогда были белорусские тяжелоатлеты?

- Скажу открытым текстом, мы не могли ни на что повлиять. Вместо создания равных условий для всех в ход пошли частые проверки белорусов и санкции. Если нас проверяли по несколько десятков раз за сезон, то представителей других команд два - три раза. Это, кстати, отражено в докладе Ричарда Макларена. Тем не менее мы четко исполняли указания руководства Минспорта, федерации и ее попечительского совета. Ни в какие договорные отношения с прежним руководителем IWF не вступали. Так что никому ничего не должны.

- Как относитесь к тому, что на грани исключения из главных стартов четырехлетия оказался один из медалеемких для Беларуси видов спорта?

- Действительно, вскрывшиеся факты легли тенью на тяжелую атлетику, сейчас возможны различные варианты. Вплоть до крайней меры - исключения из программы Игр. Надеемся, как и коллеги из других стран, что разум возобладает. Не должен вид спорта страдать из-за проступков одного человека. Некий оптимизм внушает и тот факт, что расследование против своего же руководителя было инициировано IWF.

- После ухода из Международной федерации Тамаша Аяна на первый план вышли другие люди. Чего ждете от них?

- Новый лидер IWF Урсула Папандреа из США - порядочнейший человек, который пришел, чтобы изменить ситуацию. Знаем ее очень давно. Уверены, ей это по силам. Во всяком случае, первые шаги американки в новой должности обнадеживают.

Безусловно, кто-то от итоговых разоблачений пострадает, но мы в противоправных схемах не участвовали и не боимся. Сейчас важно все расследовать до конца, чтобы начать с чистого листа, избавившись от прежнего шлейфа скандалов. Меняется многое, и есть уверенность, что все будет хорошо.

- Количество лицензий белорусов на Токио остается прежним?

- Да, у нас только два пропуска на Игры. Увеличить квоту "один мужчина, одна женщина" уже невозможно. Однако уверен, что белорусы будут в числе претендентов на медали. У нас ведь одна из сильнейших команд в мире.

- Наверняка, уже знаете, чего ждать от своих подопечных на Играх-2024 в Париже, если тяжелая атлетика останется в программе Олимпиады?

- На 2024 год у нас, безусловно, задел хороший. Мы хотим взять на себя план по завоеванию в столице Франции трех наград. Сейчас у нас в команде есть около 10 человек, способных воплотить его в жизнь. Назвал бы, прежде всего, Евгения Тихонцова, Геннадия Лаптева, Эдуарда Зезюлина, Игоря Лозко, Андрея Орленка. Но есть и другие парни в возрасте 18-21 год, входящие в число лучших атлетов в своих весовых категориях и возрастах.

- Насколько заставила изменить тренировочные планы пандемия коронавируса?

- Безусловно, COVID-19 вмешался в нашу работу, но с большего планы не меняли. Не брали даже отпусков. С января работаем в РЦОП "Стайки", где для нас созданы очень хорошие условия. Парни находятся в хороших кондициях, пользуясь паузой в соревновательном календаре, подлечили болячки. Сейчас продолжаем плодотворно работать, чтобы сохранять те позиции, которые занимаем на данное время.

- Когда намечены ближайшие старты с участием ваших подопечных?

- С 12 по 20 сентября в Финляндии пройдет чемпионат Европы в двух возрастных категориях, среди спортсменов до 20 и 23 лет. После этого в "Стайках" проведем чемпионат Беларуси среди взрослых. Посмотрим, в какой форме не только молодые, но и опытные спортсмены. Ожидаем, что увидим в деле Петра Асаенка, Вадима Стрельцова, Андрея Арямнова, Александра Венскеля.

В конце октября - ноябре, если все будет нормально в плане эпидемиологической обстановки, выступим на взрослом континентальном форуме в Москве. Именно этот старт станет для белорусской мужской дружины ключевым в этом сезоне.

Владимир УПЕНЬЕК,

БЕЛТА.-0-

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