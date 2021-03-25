Виктория Азаренко без борьбы вышла в 1/16 финала турнира в Майами

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий раунд крупного турнира категории WTA 1000 в американском Майами с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/32 финала белоруска, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, должна была встретиться с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд ,у которой 59-я позиция, но соперница снялась с турнира из-за травмы. В 1/16 финала Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между еще одной представительницей Германии Анжеликой Кербер (26-й номер рейтинга WTA) и мексиканкой Ренатой Сарасуа (147). Виктория Азаренко является трехкратной победительницей Miami Open (2009, 2011, 2016).

Восьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в поединке 1/32 финала сегодня вечером встретится с болгарской теннисисткой Цветаной Пиронковой (131), которая в решающем матче квалификации победила белоруску Ольгу Говорцову (143). В 2019 году Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.

Турнир в Майами завершится 3 апреля.-0-