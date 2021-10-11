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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Александра Саснович вышли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) и встретятся на этой стадии соревнований друг с другом, сообщает корреспондент БЕЛТА. Александра Саснович нанесла поражение Симоне Халеп - 7:5, 6:4. Белорусская спортсменка впервые с 2019 года выиграла три матча подряд, оставив не у дел двух соперниц из топ-25 рейтинга WTA. В упорном поединке Александра Саснович смогла оставить за собой четыре из девяти брейк-пойнтов. Также на счету минчанки три двойные ошибки. Симоне Халеп удался один эйс. Она сделала два из шести брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. Двукратная победительница турнира в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко остановила турнирное продвижение чешки Петры Квитовой - 7:5, 6:4. На счету белоруски девять эйсов, пять двойных ошибок и шесть из 11 реализованных брейк-пойнтов. Чешская спортсменка выиграла четыре из 12 брейк-пойнтов, совершила семь двойных ошибок и три эйса.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!