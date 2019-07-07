Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти стали участницами 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/16 финала белорусско-австралийская пара уверенно взяла верх над словенско-шведским дуэтом Тамара Зиданшек / Ребекка Петерсон - 6:2, 6:3. В борьбе за выход в четвертьфинал Виктория Азаренко и Эшли Барти встретятся с американским тандемом Бетани Маттек-Сандс / Даниэль Коллинз.
Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс также в 1/8 финала будут соперничать с парой из китайского Тайбэя - Чань Хао-Чин / Латиша Чан.
Третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.-0-
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