Азаренко и Барти вышли в финал парного разряда на US Open, лишь один гейм отдав Саснович с Кужмовой

Эшли Барти и Виктория Азаренко празднуют выход в финал. Фото организаторов турнира

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли в финал парного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче они победили в двух сетах белоруску Александру Саснович и словачку Викторию Кужмову - 6:0, 6:1.

Сегодня вечером во втором полуфинале белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут соперничать с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг.

В женском одиночном разряде финалистки уже определились. Шестикратная победительница US Open американка Серена Уильямc уверенно обыграла украинку Элину Свитолину - 6:3, 6:1.

А представительница Канады Бьянка Андрееску не без труда прошла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич - 7:6(7:3), 7:5.

У мужчин сегодня пройдут два полуфинальных поединка: испанец Рафаэль Надаль сыграет с итальянцем Маттео Барреттини, а россиянин Даниил Медведев встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым.-0-

Фото организаторов турнира