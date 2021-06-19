Виктория Азаренко не смогла выйти в финал турнира в Берлине

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в финал одиночного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале экс-первая ракетка планеты уступила а двух партиях российской теннисистке Людмиле Самсоновой (106) - 4:6, 2:6.
До этого Виктория Азаренко поочередно обыграла двух представительниц Германии Андреа Петкович (129) - 6:4, 7:6 (7:2) и Ангелику Кербер (27) - 6:3, 7:5, а в четвертьфинале победила американку Джессику Пегулу (26) - 6:2, 5:7, 6:4.
Четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала одиночного разряда проиграла американской теннисистке Мэдисон Киз (28) - 4:6, 6:1, 5:7.
Сегодня в полуфинале парного разряда Виктория Азаренко и Арина Соболенко встретятся с канадско-мексиканским тандемом Шэрон Фичмен / Джулиана Олмос.
Турнир в Берлине завершится 20 июня.-0-