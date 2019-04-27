Виктория Азаренко не вышла в 1/2 финала турнира в Штутгарте

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) не смогла пройти в полуфинал турнира категории "Премьер" с призовым фондом $886 тыс. в немецком Штутгарте , сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале белоруска встречалась с эстонкой Анетт Контавейт (15) и выиграла первый сет 7:5, а во втором уступила с таким же счетом. В решающей партии при счете 3:0 в пользу эстонской теннисистки Виктория Азаренко не смогла продолжить игру из-за травмы.

На старте турнира Виктория Азаренко победила россиянку Веру Звонареву (84) - 7:5, 6:4, а в 1/8 финала переиграла четвертую ракетку планеты чешку Каролину Плишкову - 4:6, 6:3, 6:4.

В борьбе за выход в финал Анетт Контавейт будет соперничать с лидером мирового рейтинга японкой Наоми Осакой.

Другую полуфинальную пару составили чешка Петра Квитова (3) и голландка Кики Бертенс (7).

Матчи за выход в финал пройдут 27 апреля, решающий поединок за главный приз состоится 28 апреля.-0-