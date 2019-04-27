Виктория Азаренко не вышла в 1/2 финала турнира в Штутгарте

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) не смогла пройти в полуфинал турнира категории "Премьер" с призовым фондом $886 тыс. в немецком Штутгарте , сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинале белоруска встречалась с эстонкой Анетт Контавейт (15) и выиграла первый сет 7:5, а во втором уступила с таким же счетом. В решающей партии при счете 3:0 в пользу эстонской теннисистки Виктория Азаренко не смогла продолжить игру из-за травмы.
На старте турнира Виктория Азаренко победила россиянку Веру Звонареву (84) - 7:5, 6:4, а в 1/8 финала переиграла четвертую ракетку планеты чешку Каролину Плишкову - 4:6, 6:3, 6:4.
В борьбе за выход в финал Анетт Контавейт будет соперничать с лидером мирового рейтинга японкой Наоми Осакой.
Другую полуфинальную пару составили чешка Петра Квитова (3) и голландка Кики Бертенс (7).
Матчи за выход в финал пройдут 27 апреля, решающий поединок за главный приз состоится 28 апреля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3505 BYN
|2.348 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1104 BYN
|2.108 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2614 BYN
|3.255 BYN
|3.265 BYN