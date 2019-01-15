Виктория Азаренко не вышла в 1/32 финала Australian Open

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (53-й номер рейтинга WTA) неудачно провела стартовый матч открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом круге белоруска встречалась сегодня с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (110) и на тай-брейке выиграла первый сет, длившийся почти час - 7:6 (7:5). Во второй такой же затяжной партии Виктория Азаренко уступила 4:6, а в решающем сете немка снова была сильнее - 6:2.
Ранее во второй раунд Australian Open вышли две белорусские теннисистки Арина Соболенко (11) и Александра Саснович (31). -0-
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