Виктория Азаренко не вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/2 финала турнира категории WTA-500 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/4 финала экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 27-е место в мировом рейтинге, за два часа уступила польской теннисистке Иге Свентек, у которой девятая позиция - 3:6, 6:2, 1:6.
В 1/16 финала Виктория Азаренко победила испанку Паулу Бадосу (8) - 6:3, 6:2, а затем также в двух партиях обыграла австралийскую теннисистку Присциллу Хон (263) - 6:3, 7:5.
В полуфинале парного разряда Азаренко и Бадоса встретятся со словенско-хорватским дуэтом Андрея Клепач / Дарья Юрак. До этого белорусско-испанская пара победила японский тандем Сюко Аояма / Ена Шибахара - 6:4, 6:2, а в четвертьфинале выиграла у норвежки Ульрикке Эйкери и россиянки Анны Блинковой - 6:2, 7:5.-0-