Виктория Азаренко победила Армони Тан на старте турнира в Сан-Хосе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (38-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала на турнире 2019 Mubadala Silicon Valley Classic с призовым фондом более $876 тыс., обыграв в двух партиях Армони Тан из Франции - 6:2, 6:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска превзошла соперницу в игре на задней линии, выиграла несколько важных розыгрышей во втором сете и смогла выйти во второй круг. На этой стадии Виктория Азаренко сыграет с хорваткой Донной Векич, которая победила японку Мисаки Дои - 6:4, 3:6, 6:4.

В турнире примет участие и десятая ракетка мира Арина Соболенко, которая посеяна в Сан-Хосе под вторым номером и встретится с Коко Вандевеге. Первая ракетка турнира украинка Элина Свитолина свой первый матч во втором круге проведет против россиянки Дарьи Касаткиной.

Матчи в Сан-Хосе открывают серию турниров ведущих игроков при подготовке к Открытому чемпионату США по теннису. Годом ранее именно перед US Open Арина Соболенко смогла выдать впечатляющую серию (выиграла турнир в Нью-Хэйвене), которая позволила ей войти в число элитных теннисисток.-0-