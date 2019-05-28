Виктория Азаренко победила Елену Остапенко на старте "Ролан Гаррос"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (43-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала в одиночном разряде открытого чемпионата Франции в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/64 финала экс-первая ракетка планеты встречалась с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (39) и победила в двух сетах - 6:4, 7:6 (7:4). Во второй партии Виктория Азаренко вела 5:4, имела два матчбола на чужой подаче, но соперница сумела сравнять счет и только на тай-брейке белоруска смогла вырвать победу. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Позже Арина Соболенко (11) сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой (41).

Ранее выступления в одиночном разряде завершили Александра Саснович (34) и Вера Лапко (102).-0-