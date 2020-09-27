Виктория Азаренко победила на старте открытого чемпионата Франции по теннису

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" начался третий в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) сегодня встречалась с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (73) и победила в двух сетах - 6:1, 6:2.

Позже Александра Саснович (96) сыграет с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам (104). Завтра двенадцатый номер мирового рейтинга Арина Соболенко встретится с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция.

Также в понедельник единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, сыграет в 1/64 финала со второй ракеткой планеты испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который 12 раз становился триумфатором этого престижного турнира.

Открытый чемпионат Франции финиширует 11 октября. Его общий призовой фонд составляет 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 1,6 млн евро.-0-