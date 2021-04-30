Виктория Азаренко победила на старте турнира в Мадриде

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (15-й номер мирового рейтинга) победила в 1/32 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 2,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/32 финала экс-первая ракетка планеты обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову (32) - 7:5, 3:6, 6:1. Матч длился 2 часа 5 минут. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет американка Джессика Пегула (33).

Также сегодня седьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко обыграла в двух сетах российскую теннисистку Веру Звонареву (114) - 6:1, 6:2. В матче 1/8 финала Арина Соболенко встретится с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной (37).

Турнир на открытых грунтовых кортах испанской столицы завершится 8 мая.-0-