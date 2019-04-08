Виктория Азаренко поднялась на 60-е место, Арина Соболенко осталась в топ-10 рейтинга WTA

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко после выхода в финал турнира в мексиканском Монтеррее поднялась на 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед стартом мексиканского турнира Виктория Азаренко находилась на 67-й позиции, а сегодня переместилась на 7 строчек выше, имея 1001 очков. Арина Соболенко сохранила за собой 10-е место (3595 очков), Александра Саснович занимает 35-ю позицию (1495), Вера Лапко находится на 65-й строке (871).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Наоми Осака (Япония) – 5967 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) - 5782,
3. Петра Квитова (Чехия) - 5645,
4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5580,
5. Ангелика Кербер (Германия) - 5220,
6. Элина Свитолина (Украина) - 5020,
7. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4640,
8. Слоан Стивенс (США) - 4386,
9. Эшли Барти (Австралия) - 4275,
10. Арина Соболенко (Беларусь) - 3595.
В первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов изменений не произошло:
1. Новак Джокович (Сербия) - 11070,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 8725,
3. Александр Зверев (Германия) - 6040,
4. Роджер Федерер (Швейцария) - 5590,
5. Доминик Тим (Австрия) - 4765,
6. Кеи Нишикори (Япония) - 4200,
7. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115,
8. Стефанос Циципас (Греция) - 3240,
9. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225,
10. Джон Изнер (США) - 3085.
Среди белорусских теннисистов выше других находится Илья Ивашко, у которого 535 очков и 109-е место.-0-
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