Виктория Азаренко поднялась на 60-е место, Арина Соболенко осталась в топ-10 рейтинга WTA

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко после выхода в финал турнира в мексиканском Монтеррее поднялась на 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Азаренко из-за травмы не доиграла финальный матч в Монтеррее В решающем поединке Виктория Азаренко проиграла первую партию испанке Гарбинье Мугурусе (19) 1:6, а во втором сете при счете 1:3 белоруска не смогла продолжить игру из-за повреждения ноги.

Перед стартом мексиканского турнира Виктория Азаренко находилась на 67-й позиции, а сегодня переместилась на 7 строчек выше, имея 1001 очков. Арина Соболенко сохранила за собой 10-е место (3595 очков), Александра Саснович занимает 35-ю позицию (1495), Вера Лапко находится на 65-й строке (871).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) – 5967 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 5782,

3. Петра Квитова (Чехия) - 5645,

4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5580,

5. Ангелика Кербер (Германия) - 5220,

6. Элина Свитолина (Украина) - 5020,

7. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4640,

8. Слоан Стивенс (США) - 4386,

9. Эшли Барти (Австралия) - 4275,

10. Арина Соболенко (Беларусь) - 3595.

В первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов изменений не произошло:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11070,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 8725,

3. Александр Зверев (Германия) - 6040,

4. Роджер Федерер (Швейцария) - 5590,

5. Доминик Тим (Австрия) - 4765,

6. Кеи Нишикори (Япония) - 4200,

7. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115,

8. Стефанос Циципас (Греция) - 3240,

9. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225,

10. Джон Изнер (США) - 3085.

Среди белорусских теннисистов выше других находится Илья Ивашко, у которого 535 очков и 109-е место.-0-