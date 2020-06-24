Виктория Азаренко попала в группу Kindness на выставочном турнире в американском Чарлстоне

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Чарлстоне стартовал женский выставочный теннисный турнир Credit One Bank Invitational, в котором принимает участие экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктория Азаренко, занимающая сейчас 58-е место в мировом рейтинге, сыграет на первом этапе в команде Kindness (Добро) во главе с капитаном, 13-й ракеткой планеты, американкой Мэдисон Киз. Здесь играют еще четыре представительницы США: Элисон Риск (19-й номер рейтинга WTA), Аманда Анисимова (28), Слоан Стивенс (37) и Шелби Роджерс (113), а также канадская теннисистка Лейла Фернандес (118) и олимпийская чемпионка - 2016 Моника Пуиг (90) из Пуэрто-Рико.

В группе Peace (Мир) выступают американские теннисистки Бетани Маттек-Сандс (359; капитан), София Кенин (4), Дженнифер Брэди (48), Даниэль Коллинз (51), Кэролайн Доулхайд (134), Эмма Наварро (497), австралийка Айла Томлянович (56) и канадка Эжени Бушар (332).

В стартовом поединке София Кенин уверенно переиграла Элисон Риске - 6:1, 6:1, а затем Лейла Фернандес победила Эмму Наварро - 6:4, 6:0.

Соревнования проходят в формате, аналогичном мужскому "Кубку Лейвера": в первые два игровых дня (23 и 24 июня) теннисистки принесут своей команде по одному очку за победу, затем (25 и 26 июня) по два очка, а в два заключительных дня (27 и 28 июня) - по три балла.

Ранее международные теннисные организации (ITF, ATP, WTA) в связи с распространением пандемии COVID-19 отменили все официальные соревнования до августа. Планируется. что женский сезон возобновится 3 августа турниром в итальянском Палермо, у мужчин рестарт запланирован на 14 августа на соревнованиях в американском Вашингтоне.-0-