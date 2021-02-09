Виктория Азаренко проиграла на старте Australian Open

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (13-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в первом матче открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на кортах "Мельбурн-Парка", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью экс-первая ракетка планеты уступила в двух партиях американке Джессике Пегуле (61) - 5:7, 4:6. Игра продолжалась 1 час 38 минут. Виктория Азаренко выигрывала Australian Open дважды подряд - в 2012-м и 2013 годах.

Также сегодня белоруска Александра Саснович (92) встретится с эстонкой Анетт Контавейт (22). Вчера седьмая ракетка мира Арина Соболенко победила словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) - 6:0, 6:4. В 1/32 финала белоруска сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (75).

В мужском одиночном разряде белорус Илья Ивашко (110) встретится сегодня с россиянином Романом Сафиуллиным (183). Накануне еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (79) победил в 1/64 финала француза Бенуа Пера (28) - 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Следующим соперником белоруса будет российский теннисист Аслан Карацев (114).

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open - 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-