Виктория Азаренко проиграла первой ракетке мира Наоми Осаке в 1/32 финала "Ролан Гаррос", выиграв первый сет и ведя 4:2 во втором

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (43-й номер рейтинга WTA) завершила выступление в одиночном разряде открытого чемпионата Франции в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/32 финала экс-первая ракетка планеты уступила нынешнему лидеру мирового рейтинга - японке Наоми Осаке (6:4, 5:7, 3:6). Встреча продолжалась 2 часа 50 мин.
В первом раунде "Ролан Гаррос" Виктория Азаренко победила латвийскую теннисистку Елену Остапенко (39) - 6:4, 7:6 (7:4).
В 1/32 финала парного разряда Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти победили австралийско-сербский тандем Айла Томлянович / Александра Крунич.-0-
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