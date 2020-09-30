Виктория Азаренко проиграла в 1/32 финала открытого чемпионата Франции по теннису

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в 1/16 финала открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда белоруска уступила словацкой теннисистке Анне Шмидловой (161) - 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Следующей соперницей Анны Шмидловой будет победительница матча между казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой (27) и представительницей Аргентины Надей Подорска (131). В 1/64 финала Виктория Азаренко победила черногорскую теннисистку Данку Ковинич (73) - 6:1, 6:3.

Также сегодня белоруска Александра Саснович (96) сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсией (45). В 1/64 финала белоруска выиграла у представительницы Германии Анны-Лены Фридзам (104) - 6:2, 2:6, 6:3.

Двенадцатая ракетка мира Арина Соболенко уверенно переиграла в двух сетах американку Джессику Пегулу, занимающую 60-е место в рейтинге WTA, - 6:3, 6:1. В 1/32 финала белоруска встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (71).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Его общий призовой фонд составляет 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 1,6 млн евро.-0-