Виктория Азаренко проиграла в 1/32 финала теннисного турнира в Дубае

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Дубае с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/32 финала экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 17-е место в мировом рейтинге, уступила в двух сетах россиянке Веронике Кудерметовой, у которой 31-я позиция в рейтинге WTA, - 3:6, 4:6. Виктория Азаренко допустила семь двойных ошибок на подаче, при всего одной у соперницы. Поединок длился 1 час 27 минут. Позже вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встретится с украинкой Мартой Костюк (49-й номер рейтинга WTA).

На мужском турнире во французском Марселе с призовым фондом 544,2 тыс. евро белорусский теннисист Илья Ивашко (49) вышел в 1/8 финала одиночного разряда, обыграв в двух партиях словака Норберта Гомбоша (114) - 7:6 (7:5), 6:3. В поединке за выход в четвертьфинал соперником Ильи Ивашко будет итальянский теннисист Стефано Травалья (119). В стартовом матче парного разряда белорус Андрей Василевский и представитель Монако Ромен Арнеодо встретятся с польским тандемом Шимон Валков / Ян Зелински.

Соревнования в Дубае завершатся 19 февраля, а 20 февраля финиширует турнир в Марселе.-0-