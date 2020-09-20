Виктория Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме

Виктория Азаренко. Фото Reuters
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в полуфинал турнира категории Premier 5 в Риме с призовым фондом 1,7 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинале белоруска уступила испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе (17) - 6:3, 3:6, 6:4.
До этого Виктория Азаренко победила двух представительниц США - Винус Уильямс (70) и пятую ракетку планеты Софию Кенин, а также российскую теннисистку Дарью Касаткину (74).
В поединке за выход в финал соперницей Гарбинье Мугурусы будет румынка Симона Халеп (2). Во втором полуфинальном матче встретятся чешские теннисистки Каролина Плишкова (4) и Маркета Вондроушова (19).-0-