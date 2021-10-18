Виктория Азаренко проиграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в финале турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 32-е место в мировом рейтинге, в упорнейшей борьбе уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе, у которой 27-я позиция. Первый сет финала продолжался 1 час 20 минут и завершился победой испанки на тай-брейке - 7:6 (7:5). Вторую партию Виктория Азаренко провела очень мощно и за полчаса сравняла счет в матче, отдав сопернице всего два очка - 6:2. В решающем сете дело снова дошло до тай-брейка, и снова успех был на стороне испанской теннисистки - 7:6 (7:2). Финальная встреча длилась 3 часа 5 минут. Ранее Азаренко побеждала в Индиан-Уэллсе в 2012-м и 2016 годах. Всего в ее активе 21 титул на турнирах под эгидой WTA.

На пути к финалу нынешнего турнира Виктория Азаренко поочередно обыграла польку Магду Линетт (54), чешку Петру Квитову (11), белоруску Александру Саснович (100), американку Джессику Пегулу (24) и латвийскую теннисистку Елену Остапенко (24).

Благодаря выходу в финал Виктория Азаренко улучшит свою позицию в мировом рейтинге.-0-