Виктория Азаренко прошла в третий раунд US Open

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на старте открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала экс-первая ракетка планеты переиграла в двух партиях итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (99) - 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 45 мин. В третьем раунде белоруска встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (10). В первом матче US Open Виктория Азаренко уверенно победила в двух партиях чешку Терезу Мартинцову (60) - 6:4, 6:0.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в первом круге одолела сербку Нину Стоянович (94) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а сегодня сыграет со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек (40).

В 1/64 финала мужского турнира белорус Илья Ивашко (53) переиграл американца Тенниса Сандгрена (91) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Следующим соперником Ивашко будет канадский теннисист Вашек Поспишил (58).-0-