Виктория Азаренко провела в Минске мастер-класс для юных теннисистов

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко провела сегодня на кортах Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису в Минске мастер-класс для юных игроков, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из ведущих спортсменок Беларуси призналась, что соскучилась по подобным мероприятиям. Более 50 юных воспитанников теннисных школ Минска заранее собрались на центральном открытом корте спортцентра и ожидали приезда олимпийской чемпионки. Виктория Азаренко появилась на кортах уже готовой к тренировке. В помощь одна из ведущих теннисисток позвала своего личного тренера Вима Фиссета. Занятие длилось чуть более получаса, ребята попробовали сыграть против Виктории в паре и по одному, получили ценные советы по улучшению ударов по мячу.

"Мне очень хочется, чтобы этот мастер-класс принес пользу юным игрокам. Сегодня увидели много талантливых ребят, способных вырасти в профессионалов, но для этого надо много работать", - отметила Виктория Азаренко.

По итогам занятия были определены лучшие игроки, но никто из участников мастер-класса не остался без подарка от организаторов, а также без автографа именитой теннисистки.

Виктория Азаренко является олимпийской чемпионкой Лондона, двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии.-0-

Фото Андрея Покумейко