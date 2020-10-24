Виктория Азаренко стала первой финалисткой теннисного турнира в Остраве

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала первой финалисткой турнира в чешской Остраве с призовым фондом $528,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале белоруска, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, победила греческую теннисистку Марию Саккари (23-й номер рейтинга WTA) - 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 38 минут. Для Виктории Азаренко завтрашний финал будет 39-м на турнирах под эгидой WTA, в 21 она становилась триумфатором. Свой предыдущий титул она завоевала в два месяца назад на турнире в Нью-Йорке.

25 октября в решающем поединке соперницей Виктории Азаренко будет победительница второго сегодняшнего полуфинала, в котором 12-я ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с американкой Дженнифер Брэди (26).

Кроме того, Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в полуфинале парного разряда сыграют с бельгийско-нидерландским тандемом Кирстен Флипкенс / Деми Схюрс. Победитель этого матча сыграет в финале с бразильско-канадским дуэтом Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.-0-