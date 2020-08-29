Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Нью-Йорке

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (59-й номер мирового рейтинга) стала победительницей крупного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн. Это ее 21-й титул на турнирах под эгидой WTA, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня зкс-первая ракетка планеты должна была сыграть в финале с десятой ракеткой планеты японской теннисисткой Наоми Осакой, но та не смогла выйти на корт из-за травмы.

На этих соревнованиях Виктория Азаренко победила двух французских теннисисток - Ализе Корне (60) - 6:4, 7:5 и Каролин Гарсию (49) - 6:2, 7:6 (10:8), хорватку Донну Векич (24) - 6:2, 6:3, представительницу Туниса Унс Джабир (39) - 7:6 (11:9), 6:2 и британку Йоханну Конту (15) - 4:6, 6:4, 6:1.

В последний раз экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выходила в финал турниров под эгидой WTA в апреле 2019 года в мексиканском Монтеррее, уступив испанке Гарбинье Мугурусе. Свой предыдущий титул белоруска завоевала 2 апреля 2016 года в американском Майами, обыграв россиянку Светлану Кузнецову.

Теперь лучшие теннисистки планеты выступят на очередном турнире серии "Большого шлема" - открытом чемпионате США, который пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

В первом раунде женского одиночного разряда US Open Виктория Азаренко встретится с австрийкой Барбарой Хаас (139). Арина Соболенко (11) сыграет с французской теннисисткой Осеан Додан (118). Соперницей Александры Саснович (105) будет представительница США Франческа ди Лоренцо (128). Ольга Говорцова (129) сыграет с россиянкой Виталией Дьяченко (110). Вера Лапко (352) встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (123). У мужчин соперником белоруса Егора Герасимова (70) будет серб Душан Лайович (23).-0-

Белорусские теннисисты узнали соперников на старте US Open Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.