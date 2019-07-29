Виктория Азаренко сыграет с француженкой Тан на старте турнира в Сан-Хосе

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из ведущих белорусских теннисисток Виктория Азаренко (№38 рейтинга WTA) стартует на турнире 2019 Mubadala Silicon Valley Classic с призовым фондом более $876 тыс. встречей с Хармони Тан из Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соперница экс-первой ракетки успешно прошла квалификацию и поборется с белоруской за выход во второй круг турнира. Матч между теннисистками запланирован на 30 июля.
В турнире примет участие и 10 ракетка мира Арина Соболенко, которая посеяна в Сан-Хосе под вторым номером, украинка Элина Свитолина получила первый номер посева. Оба игрока пропускают первый круг.
Во втором круге Арина Соболенко сыграет с победителем встречи Мария Боузкова (Чехия) и Коко Вандевеге (США).
Матчи в Сан-Хосе открывают серию турниров ведущих игроков при подготовке к Открытому чемпионату США по теннису. Годом ранее именно перед US Open Арина Соболенко смогла выдать впечатляющую серию (выиграла турнир в Нью-Хэйвене), которая позволила ей войти в число элитных теннисисток.-0-
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