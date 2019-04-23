Виктория Азаренко сыграет с Гарбинье Мугурусой на старте турнира в Штутгарте

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Штутгарте стартовал представительный теннисный турнир категории "Премьер" с призовым фондом $886 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бывший лидер мирового рейтинга белоруска Виктория Азаренко, занимающая сейчас 61-е место, в поединке 1/16 финала сыграет с еще одной экс-первой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой, у которой 19-я позиция в рейтинге WTA. Ранее они встречались между собой всего дважды и обменялись победами - в 2016 году в американском Майами сильнее была Виктория Азаренко, а совсем недавно, в начале апреля в мексиканском Монтеррее выиграла Гарбинье Мугуруса. Победитель их нынешнего матча сыграет в 1/8 финала с чешкой Каролиной Плишковой, которая занимает 4-е место в мировом рейтинге.

На старте соревнований в парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма будут соперничать с грузинско-российским тандемом Оксана Калашникова / Анна Блинкова. Турнир на закрытых грунтовых кортах Штутгарта завершится 28 апреля.

На мужском турнире серии "Челленджер" в китайском Наньчане белорус Владимир Игнатик (239-й номер рейтинга АТР) в 1/16 финала одиночного разряда встретится с чехом Вацлавом Шафранеком (335). В борьбе за выход в четвертьфинал парного разряда Владимир Игнатик и российский теннисист Теймураз Габашвили сыграют с китайским дуэтом Синь Гао / Чжичжень Чжан.-0-