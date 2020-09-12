Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в финале US Open

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко сегодня сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой в финале женского одиночного разряда открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе соперницы в разное время возглавляли мировой рейтинг, сейчас Виктория Азаренко находится на 27-й позиции, а Наоми Осака занимает девятое место в списке WTA. Ранее они трижды встречались на профессиональных турнирах: в активе белоруски одна победа, японка выиграла два поединка. Наоми Осака является победительницей US Open - 2018, а Виктория Азаренко дважды подряд - в 2012-м и 2013 году - уступала в финале американке Серене Уильямс. Зато в полуфинале нынешнего турнира Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс в трехсетовом поединке - 1:6, 6:3, 6:3. Кроме того, белоруска победила австрийку Барбару Хаас (139-й номер мирового рейтинга) - 6:1, 6:2, белоруску Арину Соболенко (11) - 6:1, 6:3, польскую теннисистку Игу Швентек (53) - 6:4, 6:2, чешку Каролину Мухову (26) - 5:7, 6:1, 6:4 и бельгийку Элизе Мертенс (18) - 6:1, 6:0.

Сейчас в активе Виктории Азаренко 21 титул в одиночном разряде турниров под эгидой WTA, в том числе два - на состязаниях серии "Большого шлема": открытом чемпионате Австралии (2012, 2013). Наоми Осака выиграла в 2019 году австралийское первенство.

Общий призовой фонд US Open - 2020 составляет более $53,4 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3 млн, финалисты получат по $1,5 млн.-0-