Виктория Азаренко уступила Донне Векич в 1/16 финала на турнире в Цинциннати

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/16 финала белоруска встречалась с хорваткой Донной Векич (26) и уступила в двух партиях - 2:6, 5:7. Игра длилась 1 час 24 минуты.
В первом раунде Азаренко победила швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич (12).
Следующей соперницей Донны Векич будет американка Винус Уильямс (65).
Ранее белоруска Арина Соболенко (9) в поединке 1/16 финала победила китайскую теннисистку Чжэн Сайсай (39) - 6:4, 6:3. В третьем раунде Соболенко сыграет с гречанкой Марией Саккари (33).
Александра Саснович (47) в 1/16 финала встретится с первой ракеткой планеты Наоми Осакой из Японии.
Турнир в Цинциннати финиширует 18 августа.-0-
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