Виктория Азаренко уступила Донне Векич в 1/16 финала на турнире в Цинциннати

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала белоруска встречалась с хорваткой Донной Векич (26) и уступила в двух партиях - 2:6, 5:7. Игра длилась 1 час 24 минуты.

В первом раунде Азаренко победила швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич (12).

Виктория Азаренко вышла во 2-й круг на турнире в Цинциннати Белоруска встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12) и выиграла первый сет 6:4. В самом начале второй партии при счете 1:0 в пользу Виктории ее соперница получила травму и не смогла продолжить игру.

Следующей соперницей Донны Векич будет американка Винус Уильямс (65).

Ранее белоруска Арина Соболенко (9) в поединке 1/16 финала победила китайскую теннисистку Чжэн Сайсай (39) - 6:4, 6:3. В третьем раунде Соболенко сыграет с гречанкой Марией Саккари (33).

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати В поединке 1/16 финала белоруска уверенно переиграла Чжэн Сайсай (39-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:3. Таким образом Соболенко взяла реванш у китаянки за недавнее поражение в финале турнира в Сан-Хосе.

Александра Саснович (47) в 1/16 финала встретится с первой ракеткой планеты Наоми Осакой из Японии.

Турнир в Цинциннати финиширует 18 августа.-0-