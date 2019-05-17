Виктория Азаренко уступила Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в Риме

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (51-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в полуфинал одиночного разряда турнира категории "Премьер" в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем четвертьфинале против седьмой ракетки планеты чешки Каролины Плишковой белоруска выиграла первый сет на тай-брейке 7:6 (7:5), но затем соперница сыграла сильнее и взяла две партии подряд - 6:2, 6:2.
До этого Виктория Азаренко победила китайскую теннисистку Чжан Шуай (48), Элину Свитолину и испанку Гарбинье Мугурусу (19).
В полуфинале Каролина Плишкова встретится с победительницей матча между французской теннисисткой Кристиной Младенович (63) и гречанкой Марией Саккари (39).
В 1/8 финала парного разряда Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют с чешкой Барборой Стрыцовой и Се Шувэй из китайского Тайбэя и в случае победы будут соперничать с белорусско-украинской парой Александра Саснович / Леся Цуренко. Белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют в четвертьфинале с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.-0-
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