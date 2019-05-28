Виктория Азаренко в двенадцатый раз сыграет в открытом чемпионате Франции

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки начнут сегодня выступление в одиночном разряде второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Франции в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктория Азаренко (43-й номер рейтинга WTA), которая в 12-й раз сыграет на кортах "Ролан Гаррос", в 1/64 финала встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (39). Это будет их первый поединок на турнирах под эгидой WTA. В прошлом году Виктория Азаренко сыграла в Париже неудачно, уступив в первом круге чешке Катерине Синяковой. Лучшим результатом Виктории Азаренко на "Ролан Гаррос" является выход в полуфинал 2013 года, где она проиграла россиянке Марии Шараповой.

Арина Соболенко (11) сегодня будет соперничать со словачкой Доминикой Цибулковой (41). В прошлом году они встречались на турнире в китайском Ухане, и тогда победу одержала белоруска - 7:5, 6:3. Для Арины Соболенко это второе выступление в Париже, год назад она проиграла в 1/64 финала голландке Кики Бертенс.

Накануне выступления в одиночном разряде завершили две белоруски: Александра Саснович (34) потерпела поражение от словенки Полоны Херцог (71) - 6:4, 2:6, 6:8, а Вера Лапко (102) неожиданно уступила 16-летней французской теннисистке Диане Пэрри (457) - 2:6, 4:6.

Александра Саснович уступила в доигровке 1-го раунда "Ролан Гаррос" Матч со словенкой Полоной Херцог (71) начался вечером в воскресенье - Александра Саснович выиграла первый сет - 6:4, во второй партии словенка взяла реванш - 6:2, а в третьем решающем сете при счете 3:3 поединок был остановлен из-за наступления темноты.

Белоруски заявились и в парный разряд. В первом раунде Александра Саснович и американка Тейлор Таунсенд сыграют с французским дуэтом Диана Пэрри / Фиона Ферро, Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся с китайской парой Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай, Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут соперничать с британско-немецким тандемом Хизер Уотсон / Татьяна Мария, Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют с австралийско-сербским дуэтом Айла Томлянович / Александра Крунич.

Общий призовой фонд нынешнего французского чемпионата составляет 42,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 2,3 млн евро, пары получат по 580 тыс. евро. Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 9 июня.-0-