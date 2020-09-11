Виктория Азаренко в третий раз пробилась в финал открытого чемпионата США по теннису

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прошедшей ночью Виктория Азаренко переиграла свою давнюю соперницу американку Серену Уильямс (8) - 1:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Это пятая победа белоруски в 23-х очных противостояниях с прославленной американкой. Серена Уильямс дважды подряд обыгрывала Викторию Азаренко в финалах US Open - в 2012 и 2013 годах. Сейчас в активе Виктории 21 титул в одиночном разряде турниров под эгидой WTA, в том числе два на состязаниях серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Австралии (2012, 2013).

В решающем поединке нынешнего турнира Виктория Азаренко встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой (9), которая во втором полуфинале обыграла американку Дженнифер Брэди (41) - 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

На нынешнем турнире Виктория Азаренко поочередно победила австрийку Барбару Хаас (139) - 6:1, 6:2, белоруску Арину Соболенко (11) - 6:1, 6:3, польскую теннисистку Игу Швентек (53) - 6:4, 6:2, чешку Каролину Мухову (26) - 6:1, 6:4 и бельгийку Элизе Мертенс (18) - 6:1, 6:0.

Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого в этом году составляет $53,4 млн, финиширует 13 сентября.-0-