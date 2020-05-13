Виктория Азаренко вошла в топ-5 лучших теннисисток мира с 2010 года

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко вошла в первую пятерку игроков с наибольшим числом очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), набранных с 2010 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За прошедшее десятилетие на турнирах под эгидой WTA Виктория Азаренко набрала 39 235 баллов. В ее активе немало ярких побед, среди которых два чемпионских титула на турнирах серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Австралии в 2012-м и 2013 году.

Впереди белоруски - американка Серена Уильямс (66 308 очков), чешка Петра Квитова (46 385), румынка Симона Халеп (44 590) и немка Ангелика Кербер (41 090).

В топ-10 также вошли чешка Каролина Плишкова (30 207), австралийка Саманта Стосур (27 461), украинка Элина Свитолина (26 164), испанка Гарбинье Мугуруса (26 056) и американка Винус Уильямс (24 641).-0-