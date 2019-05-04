Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мадриде

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (50-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала на теннисном турнире категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче одиночного разряда экс-первая ракетка планеты переиграла российскую теннисистку Дарью Касаткину (21) - 7:5, 6:4.

Десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встречалась с россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей 109-е место в мировом рейтинге, и проиграла - 5:7, 4:6.

Арина Соболенко уступила Светлане Кузнецовой в 1/32 финала турнира категории "Премьер" в Мадриде В поединке 1/32 финала Арина Соболенко уступила Светлане Кузнецовой в двух сетах - 5:7, 4:6. Матч длился 1 час 50 минут.

Позже Александра Саснович (34) сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (15).

В 1/16 финала парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся сегодня со словенско-сербским дуэтом Андрея Клепач / Александра Крунич. 5 мая Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в первом круге встретятся с китайско-польским тандемом Чжаосюань Ян / Алисия Росольска. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс начнут парный турнир с 1/8 финала.

Соревнования в Мадриде завершатся 11 мая.-0-