Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мадриде

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (50-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала на теннисном турнире категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче одиночного разряда экс-первая ракетка планеты переиграла российскую теннисистку Дарью Касаткину (21) - 7:5, 6:4.
Десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встречалась с россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей 109-е место в мировом рейтинге, и проиграла - 5:7, 4:6.
Позже Александра Саснович (34) сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (15).
В 1/16 финала парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся сегодня со словенско-сербским дуэтом Андрея Клепач / Александра Крунич. 5 мая Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в первом круге встретятся с китайско-польским тандемом Чжаосюань Ян / Алисия Росольска. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс начнут парный турнир с 1/8 финала.
Соревнования в Мадриде завершатся 11 мая.-0-
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