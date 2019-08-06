Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Торонто

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (39-й номер рейтинга WTA) победила на старте одиночного разряда турнира в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/32 финала с итальянкой Камилой Джорджи (20) Виктория сыграла очень уверенно и выиграла в двух партиях - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
.@vika7 takes it 6-2, 6-2 over Giorgi #RC19 pic.twitter.com/BInj19JZbd— WTA (@WTA) 6 августа 2019 г.
В матче 1/16 финала Азаренко встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской (33).
Накануне на старте парного разряда Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти победили австралийский дуэт Сторм Сандерс/Моника Адамчак - 6:1, 6:2.
Еще одна белоруска, девятая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/32 финала одиночного разряда сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44).-0-
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