Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Торонто

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (39-й номер рейтинга WTA) победила на старте одиночного разряда турнира в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала с итальянкой Камилой Джорджи (20) Виктория сыграла очень уверенно и выиграла в двух партиях - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В матче 1/16 финала Азаренко встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской (33).

Накануне на старте парного разряда Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти победили австралийский дуэт Сторм Сандерс/Моника Адамчак - 6:1, 6:2.

Еще одна белоруска, девятая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/32 финала одиночного разряда сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44).-0-