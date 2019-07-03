Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу в одиночном разряде Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала Виктория Азаренко уверенно обыграла австралийскую теннисистку Айлу Томлянович (49) - 6:2, 6:0.

A two-time #Wimbledon semi-finalist, @vika7 marches on to the third round with an impressive 62-minute victory over Ajla Tomljanovic pic.twitter.com/zFfJDRjcyp — Wimbledon (@Wimbledon) 3 июля 2019 г.

В первом круге Виктория Азаренко переиграла француженку Ализе Корне (51) - 6:4, 6:4.

Виктория Азаренко победила Ализе Корне и вышла во второй раунд Уимблдона В матче 1/64 финала Виктория Азаренко, занимающая 40-е место в мировом рейтинге, переиграла французскую теннисистку Ализе Корне, у которой 51-я позиция, - 6:4, 6:4.

Следующей соперницей белоруски будет румынка Симона Халеп (7), одолевшая свою соотечественницу Михаэлу Бузарнеску (53) - 6:3, 4:6, 6:2.

Еще три белоруски Арина Соболенко (11), Александра Саснович (36) и Вера Лапко (106) свои стартовые матчи одиночного разряда проиграли.

Арина Соболенко проиграла 139-й ракетке мира Магдалене Рыбариковой в первом круге Уимблдона В поединке 1/64 финала одиночного разряда белоруска встречалась со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой и уступила в двух сетах - 2:6, 4:6.

Александра Саснович уступила Симоне Халеп в 1/64 финала Уимблдона Белоруска потерпела поражение в двух партиях - 4:6, 5:7. При этом во второй партии она вела со счетом 5:3 и подавала на сет.

Сегодня на старте парного разряда двум белорусским теннисисткам предстоит встретиться друг с другом: Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют против еще одного белорусско-австралийского тандема Лидия Морозова / Сторм Сандерс.

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут соперничать с российско-шведским дуэтом Натела Дзаламидзе / Корнелия Листер.

Александра Саснович и украинка Леся Цуренко встретятся с американско-швейцарским тандемом Бернарда Пера / Тимея Бачински.

Третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.-0-