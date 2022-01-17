Виктория Азаренко вышла в 1/32 финала Australian Open

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (25-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/64 финала двукратная победительница австралийского первенства уверенно переиграла в двух партиях венгерскую теннисистку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 5 минут. Завтра вторая ракетка мира Арина Соболенко будет соперничать с австралийкой Сторм Сандерс (135). Белоруска Александра Саснович (77) в упорной борьбе уступила сегодня китайской теннисистке Жен Синвэнь (111) - 3:6, 6:1, 6:7 (5:10).

В 1/64 финала мужского одиночного разряда белорусский теннисист Егор Герасимов, занимающий 106-е место в мировом рейтинге, встречается с десятой ракеткой планеты польским теннисистом Хубертом Гуркачем. Завтра еще один белорус Илья Ивашко (48) в 1/64 финала сыграет с испанцем Пабло Андухаром (88).

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 30 января.-0-